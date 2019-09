Interkommunales Gewerbegebiet : Politik berät über Vertrag für das interkommunale Gewerbegebiet

Grevenbroich Beide Städte wollen primär nicht die Ansiedlung von Logistikfirmen fördern, sondern vielmehr die neuen Flächen für produzierendes Gewerbe freihalten.

Nachdem in Jüchen bereits der städtebauliche Vertrag für das geplante interkommunale Gewerbegebiet vom Rat „abgesegnet“ worden ist, wird das Vertragswerk jetzt auch dem Planungsausschuss in Grevenbroich zu seiner öffentlichen Sitzung am 17. September vorgelegt. Grevenbroich hatte zuvor Änderungswünsche vorgebracht, die Jüchen akzeptiert hat.