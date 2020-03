Grevenbroicher Tafel : Tafel ist ein Rettungsanker in der Corona-Krise

Tafel ist ein Rettungsanker in der Corona-Krise

Zum Schutz vor einer Infizierung wurde an der Ausgabetheke eine Plexiglasscheibe als Speih-Schutz montiert. Die Tafel erhielt dafür Unterstützung von Unternehmen. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Für Hunderte ist die Lebensmittelausgabe der Grevenbroicher Tafel zurzeit wichtiger denn je. Wegen der „Hamsterkäufe“ müssen Menschen mit wenig Geld in Geschäften oft zu verbliebenen teureren Produkten greifen und so mehr für den Einkauf zahlen.

Die Engpässe bei der Grevenbroicher Tafel wegen des Coronavirus sind fürs Erste beseitigt. Geschäftsführer Wolfgang Norf und sein Team haben neue Lebensmittel-Quellen ausfindig gemacht. Die Ausgabe für Bedürftige an der Merkatorstraße ist zurzeit besonders wichtig, denn wegen der „Hamsterkäufe“ sind in Geschäften oft die preiswerteren Produkte ausgegangen. Der Einkauf reißt bei vielen ein größeres Loch in die Haushaltskasse als üblich.