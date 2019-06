Grevenbroich : Die Umstellung beim Schützenfest bewährt sich in der Südstadt

Die Umstellung beim Schützenfest bewährt sich in der Südstadt

Südstadt Denn zum ersten Mal feierte die Gemeinschaft der Südstadt von Freitag bis Montag anstatt wie sie es aus den Vorjahren gewohnt war von Samstag bis Dienstag.

Alles neu macht nicht nur der Mai, sondern auch im Juni gibt es manchmal Änderungen: So geschah es am vergangenen Wochenende in der Grevenbroicher Südstadt beim großen Schützenfest. Denn zum ersten Mal feierte die Gemeinschaft der Südstadt von Freitag bis Montag anstatt wie sie es aus den Vorjahren gewohnt war von Samstag bis Dienstag.