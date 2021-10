Ende Oktober bis Ende November : In der Villa Erckens starten die Grevenbroicher Gitarrenwochen

In der Villa Erckens starten die Grevenbroicher Gitarrenwochen

Grevenbroich Künstler aus der Region präsentieren im Rahmen der „13. Grevenbroicher Gittarenwochen“ ihr Können auf dem sechssaitigen Instrument. So wird das Programm.

In der Villa Erckens präsentieren vom 29. Oktober bis zum 26. November neun Gitarristen ihre Musik. Die Konzerte stehen im Rahmen der 13. „Grevenbroicher Gitarrenwochen“. Die Genres Jazz, Latin, Pop und Volk sind dann einerseits auf dem sechssaitigen Instrument, andererseits aber auch auf dem Bass, der Dobro, der Lap Steel, der Mundharmonika, der Mandoline, dem Kontrabass und dem Flügel zu hören.

Die Veranstaltungsreihe startet am 29. Oktober um 20 Uhr mit Ralf Gauck und Claus Boesser-Ferrari. Boesser-Ferrari spielt eine sehr filmische Musik. Ralf Gauck ist mehrfacher deutscher Solo-Bassist und zeigt seine Spielweise auf dem Fretless-Bass. Der Eintritt beträgt 15 Euro.

Professor Bottleneck und Stefan Pelzer-Florack setzen die Reihe am 5. November um 20 Uhr mit Songwriting fort. Sie präsentieren Werke von Bob Dylan im Stil des Blues, wozu sie zahlreiche Instrumente nutzen. Der Eintritt beträgt zwölf Euro.

Daniel März und Thomas Oldenbürger spielen am 12. November um 20 Uhr klassische Gitarrenstücke. Präsentiert werden Werke von Schubert, Brahms, Debussy und Schumann. Der Eintritt beträgt 12 €.

Johann May und Sven Jungbeck zeigen am gleichen Tag um 20 Uhr Stücke in der Richtung Jazz, Latin und Folk. Der Eintritt beträgt 15 €.