Schützennachwuchs in Grevenbroich: Maximilian Friedl wird Jugendprinz im Bezirksverband

Grevenbroich Die Prinzenwürde errang der 22-jährige Maximilian Friedl, als amtierender Jugendrepräsentant der Bruderschaft Hemmerden mit 20 von 30 möglichen Ringen.

Bezirksjungschützenmeister Stefan Giesen lobte das Engagement und den Eifer der jungen Bruderschaftsmitglieder bei den Schießwettbewerben. Zugleich dankte er den zahlreichen Helfern sowie den Jugendbetreuern in den einzelnen Bruderschaften für deren tatkräftige Mithilfe. Mit der Übergabe der jeweiligen Prinzenketten durch Stefan Giesen und Bezirksbundesmeister Robert Hoppe verband dieser gleichzeitig die Einladung an die neuen Nachwuchsmajestäten des Bezirksverbandes Grevenbroich zur Teilnahme am Jungschützentages 2019 des Diözesanverbandes Köln. Der findet in diesem Jahr am 07. Juli in Wachtberg (Voreifel) statt. Hier treten alle Nachwuchsmajestäten aus den 31 Bezirksverbänden im schießsportlichen Wettkampf um die Würde der Diözesannachwuchsmajestäten an.