Fluss-Renaturierung in Grevenbroich : Die Erft erhält ein neues Bett im Tierpark

Auch im Grevenbroicher Bend soll die Erft anders verlaufen als heute – wie, steht aber noch nicht fest. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Grevenbroich In diesem Jahr wird ein weiterer 500 Meter langer Abschnitt der Erft naturnah gestaltet. In späteren Jahren wird der Fluss sein Aussehen gravierend verändern: An mehreren Stellen – auch im Bend – ist ein komplett neuer Verlauf geplant.

Die Erft prägt die Stadt Grevenbroich, doch der Fluss wird in einigen Jahren nicht mehr derselbe sein wie heute. Schritt für Schritt setzt der Erftverband sein „Perspektivkonzept 2045“ um. An mehreren Stellen im Stadtgebiet – etwa bei Wevelinghoven und im Bend – müssen Grevenbroicher damit rechnen, dass der Fluss künftig einen ganz anderen Verlauf nimmt. Der Erftverband versichert, dass Stadt und Bürger in die Planung einbezogen werden.

„Wir wollen die Erft fit machen für die Zeit nach dem Braunkohletagebau, wenn kein Sümpfungswasser mehr eingeleitet wird“, erläutert Christian Gattke, Leiter der Abteilung Flußgebietsbewirtschaftung beim Verband in Bergheim. Der Fluss werde künftig nur noch 3,45 bis vier Kubikmeter Wasser in der Sekunde führen, „weniger als die Hälfte des Wasserdurchflusses heute“.

Die Erft wird dafür „umgebaut“ und naturnah gestaltet, 23 Abschnitte zwischen Bergheim-Thorr und der Mündung in Neuss sieht das Konzept zur Umgestaltung der Erft vor. Wo möglich, soll der seit dem 19. Jahrhundert kanalisierte Fluss sich wieder durch die Landschaft schlängeln – „mäandern“. Die Erft soll zu einem ökologisch wertvollen Lebensraum für Tiere und Pflanzen werden – beispielsweise mit Flachwasserzonen mit geringer Strömung.

„Kosmetische“ Korrekturen reichen dafür nicht aus. „Wir sind dabei, einen Gesamtprojektplan aufzustellen, die 23 Abschnitte mit Zeiten zu belegen“, erläutert Abteilungsleiter Christian Gattke. Die aktuelle Diskussion über ein früheres Ende des Tagebaus wird natürlich auch in Bergheim mit großem Interesse verfolgt. „Wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, müssen wir das Planungsziel 2045 nach vorn verlegen.“

Wie der Fluss künftig aussehen soll, ist bereit bei Bergheim-Kenten zu sehen, „die Bestände der Barbe haben sich dort schon gut entwickelt“, berichtet Christian Gattke. Auch entlang der Frimmersdorfer Höhe wurde der Fluss bereits auf einem Abschnitt „entfesselt“. Mitte Januar sollen die ersten Arbeiten für ein weiteres Stück beginnen, für einen „etwa 500 Meter langen Abschnitt an der Frimmersdorfer Höhe in Richtung Kreisstraße 39“, kündigt Gattke an.



Auf einer Uferseite werden dabei Wasserbausteine entfernt, um mit ihnen auf der anderen Fluss-Seite Buhnen zu schaffen. „Das führt zu einer pendelnden mäandrierende Strömung und zu Uferabbrüchen“, informiert der Abteilungsleiter. Zudem sollen Inseln aufgeschüttet werden, das dort wachsende Röhricht soll etwa dem Flußregenpfeifer Brutstätten bieten.

Überraschendes enthalten Konzept-Skizzen für die Erft im Bereich des Bends. Danach würde die Erft mitten durch das heutige Tiergehege fließen nicht weit von der Grillhütte entfernt. Droht der beliebten Freizeitstätte das Aus, werden die heutigen Tiergehege künftig überschwemmt? Nein, beruhigt Christian Gattke. „Wir werden den Tieren nicht den Platz wegnehmen, das Tiergehege bleibt auf jeden Fall bestehen.“ Bei den Skizzen im Konzept habe es sich „um eine erste Idee, nicht um eine feste Planung“ gehandelt.

„Wir werden uns in der Detailplanung den Gegebenheiten anpassen.“ Der Erftverband werde die Pläne zur Renaturierung „intensiv mit der Stadtverwaltung und der Öffentlichkeit erörtern“, versichert der Gewässerexperte. „Am Erftpark in Euskirchen haben wir unsere Pläne bei mehreren Terminen vorgestellt, beispielsweise zur Demonstration den neuen Flussverlauf abgesteckt“, erläutert Gattke. In die Planung für den Bereich am Bend wolle der Erftverband im Jahr 2019 einsteigen. Der „Erft-Umbau“ dort ist um 2023 geplant. „Das ist ein sportliches Ziel“, sagt er.