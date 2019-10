Kostenpflichtiger Inhalt: Wegen Feinstaubbelastung : Deutsche Umwelthilfe will Silvester-Feuerwerk in Grevenbroich verbieten

Menschen schauen sich ein Feuerwerk an (Symbolbild). Foto: dpa, flm

Grevenbroich Die Deutsche Umwelthilfe will in 98 Städten das Böllern an Silvester verbieten. Die Feinstaubbelastung sei zu groß, auch in Grevenbroich. Pyrotechniker halten dagegen: Die Zahlen seien veraltet, ein Verbot unverhältnismäßig.