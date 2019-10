60-jähriges Ehejubiläum : Beim Wevelinghovener Karneval funkte es

Grevenbroich Kläre und Josef Wansart feiern Diamanthochzeit und erinnern sich an 60 Jahre gemeinsame Zeit. Außerdem verraten sie, warum sie jetzt erst spontan in den Urlaub fahren können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ursula Wolf-Reisdorf

Kläre und Josef Wansart schlossen am 2. Oktober 1959 auf dem Standesamt in Wevelinghoven den Bund der Ehe. Den kirchlichen Segen erhielten sie im gleichen Jahr an Sylvester in der St. Martinuspfarrkirche in Wevelinghoven.

Seit 60 Jahren ein glückliches Paar: Kläre und Josef Wansart. Foto: Repro Dieter Staniek

Kläre (80) ist ein Langwadener Urgestein. Sie wurde als älteste Tochter der Familie Wiermanns geboren und wuchs mit einem jüngeren Bruder auf. Nach der Volksschule arbeitete sie bei dem Grevenbroicher Unternehmen Wallraff im Büro. Anschließend war sie im Unternehmen Grönland im Lohnbüro tätig.

Zum ersten Treffen zwischen den beiden kam es an Karneval 1955 im Centralhotel in Wevelinghoven. „Danach haben wir uns öfters in der Mittagspause in der Stadtmitte getroffen. Einfach um miteinander zu reden“, erzählt die Jubilarin. Ein bisschen mehr Sympathie muss wohl doch im Spiel gewesen sein, denn an Weihnachten verlobten sich die beiden. Nach der Hochzeit lebte das Paar in Gustorf. Wansart arbeitete zu der Zeit bei der Malerwerkstatt Odenthal in Gindorf. Im Alter von 39 Jahren wechselte er zu Alu Norf, wo er bis zum Ruhestand blieb. Vier Jahre nach der Hochzeit erfolgte der Umzug nach Langwaden, wo die Familie in das Haus ihrer Eltern zog. „Oben wohnten wir und die Eltern unten“, erzählt die Langwadenerin.

Lesen Sie auch Diamanthochzeit in Wevelinghoven : Seit 60 Jahren ein unzertrennliches Paar

Josef gründete in Langwaden den Sappeurzug. Ein Bild im Esszimmer stammt aus dem Jahr 1967/68 und zeigt die beiden als Schützenkönigspaar. Noch heute ist das Paar aktiv. Regelmäßig besucht Kläre ihren Stammtisch in der Wevelinghovener Ratsstube und pflegt so alte Freundschaften und Kontakte. Einmal im Monat gehen Wansarts zum Seniorencafé der Langwadener Schützen. Samstags treffen sich die beiden regelmäßig mit Freuden im Montanushof zum Kaffee trinken. „Mit denen fahren wir auch in den Urlaub“, erzählt Josef Wansart. Und das geht jetzt spontan. „45 Jahre hatten wir Hunde. Da musste alles geplant und organisiert werden“, erzählt die 80-Jährige.