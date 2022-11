Diamanthochzeit in Grevenbroich: Spanier fanden ihre Liebe dank „Grönland“​

Grevenbroich Vor 60 Jahren schlossen sie den „Bund fürs Leben“ – jetzt feiern Angelines und Nico Dominguez ihre Diamantene Hochzeit mit kurzer Verspätung. Welche Rolle Grevenbroicher Sauerkraut bei ihrem Kennenlernen spielte.

Angelines (85) wurde in Torrevieja in Spanien geboren. In Santander ging sie zur Schule, um im Anschluss vier Jahre im Haushalt und als Nanny zu arbeiten. 1960 ging sie nach Grevenbroich, um dort bei „Grönland“ in der Sauerkrautfabrik zu arbeiten. Nico (86) wurde in einem Bergdorf in Galicien geboren. Auch er kam 1960 nach Deutschland. Wie viele Gastarbeiter besuchte er im Frühjahr Grevenbroich, um bei „Catalina“, einem Lokal in der Nähe der Sauerkrautfabrik, eine Tanzveranstaltung zu besuchen, bei der die Spanier auf Brautschau gingen. Dort sah Nico Angelines zum ersten Mal und schrieb ihr einen Brief, in dem er um ein Treffen bat, weil ihm die junge Frau so sehr gefiel. „Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, weil er einen kanariengelben Pullover trug“, erzählt die Jubilarin lachend. Doch ein Jahr später gaben sich das Ja-Wort.