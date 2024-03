Diamanthochzeit in Grevenbroich-Neurath Tanz im Schützenzelt war der Grundstein für 60 Ehejahre

Zuerst wohnte das junge Paar auf zwei Zimmern in der Wohnung der Eltern. 1965 zogen sie nach Elsen um. Mit vier Kindern Klaus, Gabriele, Margot und Ulrich zogen die Hermanns‘ 1974 ins eigene Heim nach Neurath, wo sie sich bis heute wohlfühlen. 1986 trat Manfred Hermanns in die FDP ein, für die er lange im Rat und in Ausschüssen saß. Die große Familie verbrachte Urlaube in Oberbayern, entdeckte für sich das Zelten an der Costa Dorada und genoss Urlaube in der Bretagne. Anlässlich des Ehejubiläums gönnt sich das Paar einen Urlaub auf Gran Canaria.