Grevenbroicher Fußgängerzone : Ein Neuanfang für die Coens-Galerie

Der neue Eigentümer „Deutsche Konsum REiT AG“ will die Coens-Galerie wiederbeleben. Foto: Gundhild Tillmanns

Grevenbroich Der neue Besitzer, die „Deutsche Konsum REIT“ (DKR), steht vor dem Eintrag ins Grundbuch. Mit Problem-Objekt mit vielen Leerständen, wie in der Coens-Galerie, habe man hinreichende Erfahrungen, heißt es bei der DKR.

Vor den vielen Leerständen in der Coens-Galerie macht sich der neue Eigentümer nicht bange, im Gegenteil: „Wir haben hinreichende Erfahrungen mit schwierigen Objekten“, sagt Alexander Kroth, Investmentvorstand der „Deutschen Konsum REIT AG“ (DKR). Das Unternehmen aus Potsdam hat die Coens-Galerie gekauft. Laut Kroth steht der Eintrag ins Grundbuch und damit der vollendete Besitzerwechsel nun kurz bevor. Nach der Familie Coens war die Passage in den Besitz der israelischen Firma Gazit übergegangen.

Gazit hatte mehrere Verwaltergesellschaften hintereinander für die Coens-Galerie unter Vertrag und alle wieder gekündigt. Doch auch als Gazit die Verwaltung und Vermarktung zuletzt in Eigenregie übernommen hatte, war die weitere Zunahme an Leerständen nicht aufgehalten worden. Zuletzt zog bekanntlich auch der Ankermieter „Depot“ aus. Lediglich RTL hat sich zeitweilig für die Produktion seiner „Freundinnen“-Soap in der Coens-Galerie eingemietet.

Info Zehn Jahre Erfahrung mit Einkaufspassagen Unternehmen Die „Deutsche Konsum REIT-AG“ (DKR) wurde 2008 gegründet. Der Unternehmensgegenstand liegt im Erwerb sowie der Bewirtschaftung eines attraktiven Einzelhandelsportfolios in etablierten Mikrolagen regionaler und mittlerer Zentren. Portfolio Das Gesamtportfolio der DKR umfasst nach Angaben des Unternehmens derzeit 108 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von mehr als 635.000 Quadratmetern.

Doch die DKR habe noch ganz andere Problemobjekte saniert, sagt Kroth und nennt als Beispiel die Dompassage in Greifswald; „Dort gab es noch mehr Leerstände als in der Coens-Galerie. Dort war außerdem, eine Komplettinsolvenz vorausgegangen“, sagt er und fügt hinzu: „Wir suchen für unser Portfolio ganz bewusst solche Problemobjekte aus, wo wir aber ein Potenzial sehen.“ So gebe es auf der anderen Seite Immobilienfirmen, die nur gut gehende Einkaufspassagen für entsprechend hohe Preise erwerben und diese „ohne große Anstrengungen“ auf dem Markt halten könnten. Die DKR traue sich aber zu, Objekte wie die Coens-Galerie wieder zu beleben, sagt der Investmentvorstand und betont: „Wir verfolgen dabei eine langfristige Perspektive.“

Allerdings wird auch die DKR auf einen Verwalter für die Coens-Galerie in Grevenbroich zurückgreifen, die GV Nordost. Dazu sagt Kroth aber: „Dabei handelt es sich um eine Schwestergesellschaft von uns, mit der wir von Anfang an im Jahre 2008 für alle unsere Objekte zusammenarbeiten.“

Der Besitzerwechsel in der Coens-Galerie wird allerdings laut Kroth zunächst noch nicht sichtbar sein. Denn jetzt erst, nach Beendigung der Formalitäten, könne mit der Neuaufstellung begonnen werden, die natürlich mit der Suche nach neuen Mietern beginnen werde. Noch davor werde jetzt aber mit den Bestandsmietern gesprochen. Er gehe davon aus, dass diese auch in der Coens-Galerie blieben, da die entsprechenden Mietverträge noch mit dem „alten“ Eigentümer abgeschlossen beziehungsweise verlängert worden seien.

Die für die Revitalisierung der Coens-Galerie von der DKR angeführte Dompassage in Greifswald heißt mittlerweile „Domcenter“ und hatte bei Übernahme zur Hälfte leer gestanden. Für sechs Millionen Euro hatte die DKR das Objekt saniert und komplett umgestaltet. Das Konzept wurde geändert: Statt vieler kleiner Läden zogen größere ein, wie ein Modehaus auch mit Kinderkleidung, Drogerie- und Lebensmittelmärkte.