Deutsche Glasfaser in Grevenbroich Mehr als 3000 Haushalte entscheiden sich für Anschluss

Auch wenn es sportlich werden dürfte, die Quote in wenigen Tagen um 20 Prozent zu steigern, geben sich Projektleiterin Serpil Durmaz und Bereichsleiter Lennart Götte optimistisch. „Es ist realistisch, dass wir unserem Ziel in den nächsten Wochen näherkommen“, sagt Serpil Durmaz, die sich auf Erfahrungswerte beruft. „Die letzten Wochen sind immer die stärksten.“ Am Samstag hatte die Deutsche Glasfaser zu einer Infoveranstaltung in den Monti geladen. Es sollen rund 100 Interessenten gekommen sein. Durmaz und ihr Team werten das als „Startschuss für den Endspurt“ der Nachfragebündelung.