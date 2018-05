Grevenbroich : Detailgetreuer Nachbau eines Klassikers

Georg Becker in seinem Schätzchen, dem Speedster Oldtimer. Im Original stammte er aus den Roaring Twenties, der Laacher hat die "Kutsche mit Motor" selbst gefertigt. Foto: Anja Tinter

Grevenbroich Georg Becker aus Laach hat sich seinen Traum erfüllt, und aus einem Ford Model A einen Speedster gemacht. Zwei Jahre Handarbeit, Geduld und unmessbar viel Liebe zum Detail stecken in dem Schmuckstück, der "Kutsche mit Motor".

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Vera Straub-Roeben

Es ist eine uralte Schwarz-Weiß-Aufnahme aus dem Jahr 1934, die einen strahlenden jungen Mann in seinem Rennwagen zeigt. Die Rede ist von dem argentinischen Rennfahrer Juan-Manuel Fangio in seinem Ford Model A Speedster, mit dem er zu Beginn seiner Karriere viele Rennen gefahren ist. "Seinerzeit wurden die Fahrzeuge einfach umgebaut", erzählt Georg Becker, in dessen Bastel-Garage das vergrößerte Foto hängt. Seit 15 Jahren ist er Mitglied bei den Oldtimer-Freunden Grevenbroich, einem Stammtisch von Gleichgesinnten. Denn schon als Jugendlicher war er in der Schrauber-Szene aktiv und hat Moped und Mofa frisiert. "Zum Beispiel habe ich vor 30 Jahren von Horst Lichter, als ihn noch keiner kannte, einen Roller NSU Lambretta gekauft und restauriert. Das ging dann später mit den Autos so weiter", sagt er. Dann schweift sein Blick zu seinem Ford Model A Speedster - in zwei Jahren reiner Handarbeit entstanden. "Ich konnte mich dem Reiz der simplen, archaischen Technik und der filigranen Formen nicht entziehen", sagt er. "Das Foto hat mich schon immer so fasziniert, dass ich unbedingt auch solch ein Auto bauen wollte. Und zwar genau so, wie die das damals gemacht haben: Sie hatten kaum Geld und auch nicht viel Werkzeug." Ein nicht mehr fahrtüchtiger Ford, Baujahr 1929 war schnell gefunden. "Zumindest stammt der Motor aus dem Jahr 1929, denn es gibt keine Fahrgestellnummer. Stattdessen hatte Ford die Motoren durchnummeriert, daher kann man zumindest sagen, wie alt er ist."

Um die sogenannte "Recreation", also den detailgetreuen Nachbau, zu beginnen, fertigte er Vergrößerungen seiner Schwarz-Weiß-Fotos an, um die Maße nehmen zu können. "Es sollte alles perfekt sein und perfekt passen. Schließlich steckt sehr viel Arbeit in dem Auto", betont Becker. Zum Beispiel habe er alle Bleche selbst gemacht und von Hand vernietet. Der vordere Teil bis hinter die Motorhaube ist original, den hinteren Teil hat Georg Becker komplett neu aufgebaut und auch die Technik überholt. "Der Sitz stammt zum Beispiel von einem Sattler aus der Region. Ich war entsetzt, als er ihn mir brachte, denn das Leder war für meine Begriffe viel zu hell." Von nichts kommt nichts, habe er sich gedacht und behandelt das glänzende Leder seitdem mit schwarzem Öl, wann immer es ihm in die Hände fällt. "Dadurch hat der Sitz die Patina, die ich mir gewünscht habe. Schließlich ist der Rest des Fahrzeugs auch nicht auf Hochglanz poliert." Selbst Teilen, die tatsächlich nagelneu sind, sieht man das nicht an, beispielsweise der Messingtank. "Für jedes Material gibt es Mittel und Wege, es zu patinieren." Die Excelsior-Reifen stammen aus England, wo sie auch heute noch hergestellt werden. Der Boden ist aus Holz. "Ich sage immer, das Auto ist eigentlich eine Kutsche mit Motor", scherz Georg Becker.

Info Sportwagen gab es nicht serienmäßig Das Fahrzeug Die Basis für den Ford Model A Speedster ist ein Ford A, der von Oktober 1927 bis März 1932 in der beeindruckenden Stückzahl von 4.8 Millionen Exemplaren vom Band lief. Die meisten Chassis trugen eine zweitürige Karosserie, es gab aber auch Viertürer, ein Coupé, ein Sport-Coupé, einen offenen Tourer und einen Roadster, sogar einen Lastwagen- und einen Lieferwagenaufbau. Was es nicht gab - zumindest nicht serienmäßig ab Werk - ist eine schnittige Sportwagen-Karosserie. Romantik vergangener Zeiten Zwar nicht mit dem Speedster, aber mit der Limousine können sich zum Beispiel Brautpaare zu ihrer Hochzeit fahren lassen. Freie Termine unter www.alte-liebe-oldtimertouren.de.

Die physikalisch miteinander verknüpften Größen Weg, Zeit und Geschwindigkeit bekommen eine ganz neue Bedeutung: Tempo 100 auf der Landstraße fühlt sich auf einmal wieder an wie ein richtiges Abenteuer, 100 Kilometer können ganz schön weit sein, und die nötige Zeit dafür nimmt man sich gerne. In den 30er-Jahren hatten die Rennwagen etwa 40 PS, unter der Haube von Georg Beckers Ford A scharren sogar 60 Pferde mit den Hufen. "Mit seinen 750 Kilo ist man dann ziemlich flott unterwegs. Ausgefahren habe ich ihn aber noch nicht. 90 Stundenkilometer waren für mich Abenteuer genug, das fühlt sich so an, als würde ich mit einem modernen Auto 250 km/h fahren." Dann zieht Georg Becker seine Mütze und seine Pilotenbrille auf, schließlich ist er im Ford A nicht nur mit tollem Sound, sondern auch ohne Windschutzscheibe unterwegs.

Inzwischen hat Georg Becker fünf Autos komplett restauriert. "Das Alte zu neuem Leben zu erwecken, macht dabei am meisten Spaß. Und das Schrauben, Tüfteln und Teile besorgen." Dem Elektromeister wurden die Grundfertigkeiten bereits damals in der Schlosserlehre vermittelt, in der auch viel gebohrt, gefräst und gefeilt wurde. Da sei einiges hängen geblieben, sagt er. Und: "Natürlich habe ich auch mit jeder Aufgabe Erfahrungen gesammelt."



zurück

weiter

In diesem Jahr feiern die Oldtimerfreunde Grevenbroich ihr 30-Jähriges Bestehen. 35 Mitglieder hat der Stammtisch, der sich alle 14 Tage trifft. Aber: "Leider fehlt uns der Nachwuchs", sagt Becker. "Wir planen aber auf jeden Fall, eine besondere Veranstaltung zu machen. Was es genau sein wird, kann ich noch nicht sagen."

Am 15. Juli 1922 hat die erste Eifelrunde von 33 Kilometern in Nideggen stattgefunden. In diesem Jahr, genau am Jahrestag, wird es dort zum ersten Mal eine Ausfahrt für Vorkriegsrennwagen geben, an der Georg Becker wie etwa 30 weitere Fahrer teilnehmen will. "2016 sind wir mit der Rhein-Erft-Rallye dort gewesen, das hat mich sehr beeindruckt. Und im vergangenen Jahr hat der Nürburgring seinen 70. Geburtstag gefeiert - dabei ist er aus der Eifelstrecke heraus entstanden."

Auch ein Ausflug zum Mönchengladbacher Flughafen am nächsten Oldtimer-Tag Ende Mai ist geplant. "Es macht einfach Spaß, mit den Autos zu fahren und Gleichgesinnte zu treffen", sagt Georg Becker, der dennoch einen weiteren Traum hegt: "In Argentinien gibt es eine große Szene, viele Leute bauen diese Autos dort nach und fahren Rennen mit ihnen. Das einmal zu erleben, wäre fantastisch."

(NGZ)