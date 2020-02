Kostenpflichtiger Inhalt: Bahnverkehr in Grevenbroich : Der vergessene Bahnhof in Frimmersdorf

Foto: Carsten Sommerfeld 7 Bilder Das ist der vergessene Bahnhof in Frimmersdorf.

Frimmersdorf Die Böschungen an der Zugangsrampe sind verdreckt, am Wartehäuschen und an Fahrplan-Aushängen fehlen Glasscheiben – Folgen von Vandalismus. Politiker sehen Handlungsbedarf. Zumindest der Ticket-Automat tut’s wieder.