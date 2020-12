Fußgängerzone in Grevenbroich : Der Synagogenplatz soll attraktiver gestaltet werden

Grevenbroich Das neue Wohn- und Geschäftshaus von Pick Projekt, das den Synagogenplatz prägt, ist fertig. Noch laufen Gespräche über die Nutzung im Erdgeschoss. Aber auch zur Neugestaltung des Platzes gab es jetzt ein Treffen mit Anliegern.

Klar ist, dass der Synagogenplatz sein Gesicht verändert hat. Er wird von dem neuen Wohn- und Geschäftshaus, das Pick Projekt errichtet hat, geprägt. „Die zehn Wohnungen wurden übergeben, Einzüge laufen“, sagt Stefan Pick zum 3,7-Milionen-Euro-Projekt. „Wir liegen vor dem Zeitplan.“ Bleibt die Frage, wer ins Erdgeschoss zieht. Stefan Pick wollte dafür gern einen Gastronomiebetrieb gewinnen, wurde aber lange nicht fündig. Zur Nutzung des Erdgeschosses hält er sich noch bedeckt. „Wir stehen in konkreten Gesprächen.“ Allerdings möchte er nicht ausschließen, dass doch noch ein Gastronomiebetrieb gewonnen werden könnte. Nun steht die Gestaltung des Platzes nebenan zur Diskussion. „Alle paar Jahre, zuletzt circa 2015, müssen am Synagogenplatz unter Kostenbeteiligung von RWE Bergschäden beseitigt werden. Das steht 2021 wieder an“, sagt Stadtsprecher Renner. „Deshalb wird überlegt, ob und wie man den Platz in diesem Zusammenhang attraktiver gestalten und so die Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone erhöhen kann – wovon Handel und Gastronomie profitieren würden.“ Städtebaulich bedeute der Neubau schon eine deutliche Verbesserung.