Polizei geht von Brandstiftung aus : Auto eines Rot-Kreuz-Mitarbeiters des Kreisverbands Grevenbroich steht in Flammen

Grevenbroich/Knechtsteden Der Wagen des kommissarischen Rettungsdienstleiters des Roten-Kreuzes ist ausgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ob es einen Zusammenhang mit den Mobbing-Vorwürfen beim Kreisverband gibt, steht nicht fest.

Während eines Arbeitstreffens von Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Grevenbroich, fing am Mittwoch Abend der Privatwagen des kommissarischen Rettungsdienstleiters auf dem Parkplatz vor dem Kloster Knechtsteden in Dormagen Feuer. Die Polizei bestätigt den Brand und hat Ermittlungen aufgenommen. „Wir gehen derzeit von Brandstiftung aus und suchen Zeugen“, erklärt Polizeisprecherin Diana Drawe. Der Pkw wurde sichergestellt.

Am Mittwochabend hatte sich der kommissarische Rettungsdienstleiter Marcel Offermann mit drei anderen Vertretern von Rettungsdienst und Kreisbereitschaftsleitung im Klosterhof in Knechtsteden getroffen Es sei, wie er berichtet, um die Situation und Zukunft im Rettungsdienst gegangen. Rund ein Dutzend Mitarbeiter im Bereich der Rettungswache an der Parkstraße in Grevenbroich hat Vorwürfe wegen Mobbing, fortgesetzter Diskriminierung und sexueller verbalisierter Übergriffe gegen zwei Kollegen erhoben. Der Kreisverband zog Konsequenzen. Ein Mitarbeiter hat die Kündigung erhalten, bem anderen werden Maßnahmen geprüft (die NGZ berichtete).