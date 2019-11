Fasching statt Karneval : Grevenbroicher ist das närrische Oberhaupt in Nürnberg

Grevenbroich/Nürnberg Einmal Prinz zu sein – diesen Traum hat sich Sebastian Müller erfüllt. Doch der gebürtige Grevenbroicher ist kein klassischer Karnevalsprinz – er ist Faschingsprinz in Nürnberg.

„Es ist anders als in Köln – aber schön“, erklärt das närrische Oberhaupt diplomatisch die Unterschiede zwischen Karneval in Köln und Fasching in Nürnberg. „Fasching hier ist ruhiger, mit einer gemütlichen Stimmung.“ Doch nur weil alles etwas gelassener angegangen werde, hieße das nicht, so der Prinz, dass beim Fasching keine grandiose Stimmung aufkommen werde.

Sebastian Müller ist 2012 der Liebe wegen nach Nürnberg gezogen. Von Beruf ist er Zugführer. Wandern, Reisen und Musik gehören zu seinen Hobbys. Seit fünf Jahren ist er im Spielmannszug Narrenclub Nürnberg, seit drei Jahren Hofmarschall – und jetzt Prinz. Den Karneval in Köln habe der Grevenbroicher immer genossen, oft in seiner Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr miterlebt. In einem Karnevalsverein war er jedoch nie, das ergab sich erst in Bayern. Am Fasching schätze er die „schöne Zeit mit Freunden“ und die „Ausgelassenheit“, gibt Müller an. Doch auch den finanziellen und zeitlichen Anforderungen seines Ehrenamts ist er sich bewusst: „Man muss es mit Überzeugung machen“, weiß der Prinz.