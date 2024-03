Stadt Jüchen ändert ihre Friedhofssatzung Der Friedhof Kelzenberg wird komplett gesperrt

Dass die Stadt Jüchen in der jüngsten Sitzung des Rechts- und Sozialausschusses ihre Friedhofssatzung änderte, hat einen Grund. Auch wenn durch Schließung von einem Friedhof und gesperrte Flächen auf anderen Friedhöfen, der Eindruck entsteht, dass alles zu eng und die Begräbnisstätten einfach besetzt seien, so mag das so scheinen. Tatsächlich aber geht es um ein verändertes Verhalten von Menschen, wenn sie über ihren Tod nachdenken. Dann geht es oft nicht mehr um eine Bestattung in einem Sarg, sondern um ein Krematorium und eine Urne auf einem Friedhof oder gar um eine letzte Ruhe in der Natur an einem Baum, wo nur noch eine Tafel auf den Toten hinweist. „Die Friedhöfe werden wegen vermehrter Urnenbestattung nicht mehr benötigt“, sagte Bürgermeister Harald Zillikens. Sie würden teilweise entwidmet und künftig als Grünfläche gepflegt. Letztlich komme das dem Haushalt der Stadt zugute.