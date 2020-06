Sanierungen in Grevenbroich : Denkmal-Experten prüfen Schaden am Schloss-Torbogen

Denkmal-Experten prüfen Schaden am Schloss-Torbogen

Sanierungen in Grevenbroich

Am Torbogen neben Haus Hartmann besteht Handlungsbedarf: Steine haben sich gelockert und ein Balken verzogen. Foto: Carsten Sommerfeld

Grevenbroich Seit Montag, 22. Juni, ist die Durchfahrt durch den Torbogen am Haus Hartmann gesperrt. Die dort anstehende Sanierung könnte umfangreicher werden als zunächst gedacht. Denn jetzt ist der Rat von Denkmal-Experten gefragt.

Nun ist Experten-Rat gefragt. Die Denkmalbehörde in Düsseldorf prüfe, „ob es aus statischen Gründen reicht, wenn die Steine wieder eingesetzt und befestigt werden – oder ob der Zapfen eine so tragende Funktion hat, dass eine neue Verbindung zwischen den Balken geschaffen werden muss“, erläutert der Rathaussprecher. Ob die Durchfahrt länger als bis zum Freitag, 26. Juni, gesperrt bleiben muss, stehe noch nicht fest.

Die Stadt geht nicht davon aus, dass der Schaden durch den Autoverkehr auf der Schlossstraße entstanden ist. Das Untergeschoss mit der Tordurchfahrt stammt vom ehemaligen Torhaus des Schlosses. Das Obergeschoss wurde im vergangenen Jahrhundert in Fachwerk erneuert. Der Torbogen auf der Schlossstraße mit ihrem Kopfsteinpflaster ist mit seinem idyllischen Aussehen ein beliebtes Foto-Motiv.

Der Bogen dient jedoch auch der Durchfahrt von der Karl-Oberbach-Straße zu den Parkplätzen am Schloss, Hallenbad sowie am Schlossstadion. Erlaubt ist Schrittgeschwindigkeit. Im vergangenen Jahr hatten die Grünen angeregt, das Bauwerk für den Durchgangsverkehr zu sperren – insbesondere, um Konflikte zwischen Autofahrern, Radlern und Fußgängern zu vermeiden. Viele Spaziergänger würden dort nicht mit Autos rechnen, hat Grünen-Sprecher Peter Gehrmann festgestellt. So mancher springe verschreckt zur Seite, wenn sich plötzlich ein Wagen von hinten nähere. Aus Sicht der Grünen soll aus der Schlossstraße eine Anliegerstraße werden.