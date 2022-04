Demo in Grevenbroich : Radfahrer auf Protest-Tour gegen die L 361n

Diese Radfahrer machten bei der Demo ihren Protest gegen die geplante Ortsumgehung L361n deutlich. Foto: Staniek, Dieter

Kapellen Dem Aufruf zur Teilnahme an einer Demo gegen die umstrittene Trasse sind am Sonntag dutzende Radler gefolgt. Sie versammelten sich zunächst in Kapellen und brachen dann zu einer Tour auf. Mit dabei: Transparente.