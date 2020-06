„Die Baustelle an der Bahnstraße muss so breit sein“, sagt Torsten Küpper, Abteilungsleiter Stadtentwässerung bei der GWD. Der Bagger brauche Platz, Lastwagen sollen rangieren. Deshalb lässt eine Baustellenampel immer nur Autos in eine Fahrtrichtung an der Engstelle vorbei. Foto: Dirk Neubauer