Reparaturangebot für Nachhaltigkeit Repair Cafe schraubt ab jetzt in der Grevenbroicher Innenstadt

Der vorige Standort auf dem alten Schulhof an der Schubertstraße in Kapellen sei in die Jahre gekommen, erklärt Adi Palm, Ideengeber der Reparaturwerkstatt. Zudem erhoffen sich die Organisatoren, mitten in der Stadt mehr Menschen mit ihrem Angebot zu erreichen. Wie zum Beispiel Grundmann, der mit seiner Filtermaschine „nur kurz um die Ecke” musste. Bereits 2018 haben sich die Tüftler nach Möglichkeiten in Grevenbroich umgeschaut, damals jedoch keine zur Verfügung gestellt bekommen. „Daher haben wir die Räumlichkeiten in Kapellen genutzt”, erzählt Adi Palm. Über die Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich (SEG) habe Palm nun aber doch die Zusage für einen Standort in der Innenstadt bekommen, „sodass wir heute hier eröffnen können.”