Strukturwandel in Grevenbroich : Soforthilfen und Strukturbündnis fürs das Revier

Grevenbroich Zunächst sind Arbeitsgruppen gebildet worden: Die AG „Raum, Infrastruktur und Mobilität“ für den Ausbau der Verkehrswege und eine moderne Infrastruktur, bedarfsgerechte Flächenangebote, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren.

Die am Freitag von der Staatskanzlei bekanntgegebenen Projektliste für die erste Runde an Soforthilfen für das Rheinische Revier stößt bei dem Landratskandidaten der Kreis-SPD auf wenig Begeisterung: „„Die Liste enthält sinnvolle und interessante, zukunftsorientierte Projekte. Allerdings können wir aus den vorgelegten Projekten nicht erkennen, welches uns neue Arbeitsplätze für die Fachkräfte bringt, die in Kraftwerken, Tagebauen und Zulieferern ihre Arbeit verlieren werden,“ kritisierten am Freitag SPD-Landratskandidat Andreas Behncke, -Fraktionsvorsitzender Rainer Thiel und -Vorsitzender Daniel Rinkert: Auffallend sei dass Bedburg, Grevenbroich und Rommerskirchen, die unmittelbar von den anstehenden Kraftwerksabschaltungen betroffen sein werden, fast gar keine Rolle spielten. Behncke sagte: „Ein Wärmespeicherkraftwerk in Niederaußem oder Neurath ist die einzige Maßnahme dieser Liste zwischen Elsdorf und Grevenbroich. Das ist eine enttäuschende Entwicklung für die Beschäftigten und die Wirtschaft vor Ort.“