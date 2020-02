Karneval in Gustorf und Gindorf : Kinderprinzenpaar vom Sprötz-Trupp ist jeck wie die Großen

Gustorf Das neue Kinderprinzenpaar Ben Fienitz und Hannah-Marie Schwarz lebt einen lang gehegten Traum. Es hat noch einige Termine vor der Brust.

Das Krönchen der Prinzessin sitzt wie angegossen, und die lange Feder des Prinzen reckt sich schnurgerade in die Höhe – ein tolles Bild bietet das Kinderprinzenpaar in seinem rot-weißen Outfit. In der Familie ist nicht nur der junge Prinz jeck. Vater Horst Fienitz ist seit vielen Jahren Präsident des Kinderkarnevals, Martina Fienitz hat schon so manche Büttenrede gehalten. Ben ist in mehreren Vereinen aktiv. Der Drittklässler ist Mitglied im Kinderelferrat, macht bei den Edelknaben im Schützenverein Gustorf mit und spielt Fußball in der Spielvereinigung Gustorf-Gindorf. Zudem spielt er Schlagzeug.

Mehrere Termine liegen bereits hinter dem Kinderprinzenpaar – das Prinzenwiegen in Neuss-Reuschenberg beispielsweise und das Tollitätentreffen in Dormagen. Einer der noch bevor stehenden Höhepunkte in Gustorf ist die Kindersitzung am Sonntag, 16. Februar, im Festzelt am Torfstecherweg. Viele Tanz- und Musikgruppen aus Gustorf, Gindorf und umliegenden Orten machen beim Programm mit, zudem kommt Timmy Bügler von der Antavia Circus-Show. Beginn ist um 14.30, Einlass ab 13 Uhr. Erwachsene zahlen sechs Euro, für Kinder ist der Eintritt frei. Ein großes Erlebnis dürfte für Ben und Hannah-Marie auch sein, wenn sich am 24. Februar der Rosenmontagszug in Bewegung setzt. Das Kinderprinzenpaar verteilt von einem eigenen Wagen Kamelle.