Bayrische Stimmung erstmals im Stadtzentrum Das ist neu beim Grevenbroicher Oktoberfest 2023

Was sich nicht verändern soll, ist der Rahmen der Veranstaltung. „Wir wollen auch in Zukunft ein regionales Oktoberfest anbieten, das möglichst nah am Original ist“, sagt Marc Pesch. Heißt: Anders als in anderen Städten soll in Grevenbroich künftig nicht auf der Mallorca-Schiene gefeiert werden. „Wir organisieren gerne Events mit Micky Krause oder Mia Julia – aber nur dann, wenn es passt“, betont der Veranstalter. Remmidemmi die ganze Nacht, das sei nicht seine Vorstellung von einem gelungenen Oktoberfest.