Charity-Event in Grevenbroich Das ist die Route des Nikolaus-Ride 2023

Schon jetzt liegen 250 Anmeldungen vor, damit wäre bereits die Teilnehmerzahl von 2022 erreicht worden. „Darüber hinaus gibt es knapp 1500 Motorrad- und Mopedfahrer, die ihr Interesse an dieser Veranstaltung bekundet haben“, sagt Mitorganisator Torsten Zur. Er geht davon aus, dass es am Ende zwischen 250 und 300 Motor-Fans sein werden, die sich bei nicht immer angenehmen Temperaturen an der Fahrt beteiligen werden.