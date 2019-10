Besondere Auszeichnung : Erasmus-Gymnasium wird Europaschule

Grevenbroich Im November erhält das Gymnasium die offizielle Anerkennung. Geld gibt es dafür keines, das Label muss hart erarbeitet werden. Dafür winkt die Zusammenarbeit mit anderen Europaschulen.

„Von der Schülerschaft her sind wir längst Europa“, erklärt Rektor Michael Collel. „Warum also sollen wir uns nicht auch danach benennen, was wir im Inneren sind?“, fragt der Schulleiter rhetorisch. Denn das Erasmus-Gymnasium, einst städtisches Gymnasium, bekommt einen neuen Zusatznamen. Am 25. November wird es in Düsseldorf als Europaschule zertifiziert.