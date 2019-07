Natur und Heimat erleben : Braunkohlerevier per App erkunden

Braunkohlerevier per App erkunden

Grevenbroich Für viele ist das rheinische Braunkohlerevier nicht nur Heimat, sondern ein schönes Stück Natur. Um sie zu Fuß oder auf dem Rad erleben zu können, wurde jetzt eine App entwickelt. Sie bietet 19 GPS-Touren verschiedener Länge an.

Feste Schuhe, Regenschutz, genug zu trinken und eine Brotzeit gehören zum Wandern in den Rucksack. Und neuerdings auch ein technischer Helfer. Denn wer das rheinische Braunkohlerevier und seine vielen Facetten gern wandernd, per Rad oder auf dem Pferd erkunden will, kann dabei auf ein neu entwickeltes digitales Werkzeug zurückgreifen: Die App „RWE erleben“ fasst Wissens- und Sehenswertes rund um Standorte und Rekultivierung zusammen und liefert Ausflugsideen. Auch schön: Sie kann kostenlos im App-Store und bei Google Play heruntergeladen werden.