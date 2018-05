Grevenbroich: Das Abenteuerland geht am Sonntag in die nächste Runde

Das Abenteuerland geht am Sonntag in die nächste Runde

Grevenbroich Neue Gottesdienst-Form kommt in Grevenbroich an.

In der Pfarrkirche St. Joseph wird am Sonntag, 3. Juni, der nächste Abenteuerland-Gottesdienst gefeiert. "Wir haben wieder ein spannendes und interessantes Programm geplant", sagt Gemeindereferent Daniel Gentner. "Diesmal dreht sich alles um eine wunderschöne Perle, und was die mit dem Reich Gottes zu tun hat." Etwa 35 Helfer haben den Gottesdienst mit vorbereitet und freuen sich auf kleine und große Besucher.

Die Reihe der Abenteuerland-Gottesdienste gehört mittlerweile zu den beliebtesten kirchlichen Veranstaltungen in der Region. "Bis zu 120 Familien nehmen jeweils daran teil", sagt Daniel Gentner zufrieden. Das Team orientiert sich mit dem Abenteuerland an einer Idee von Schwester Teresa Zukic aus Singen. Das Konzept der Ordensfrau, Religionspädagogin und Buchautorin ("Na toll, lieber Gott") ist mehrfach in Deutschland aufgegangen. Seit dem Sommer des vergangenen Jahres wird diese Gottesdienstform auch in Grevenbroich angeboten.