Retter in Grevenbroich Warum die Feuerwehr zur Schließzylinder-Spende aufruft

Die Feuerwehr Grevenbroich hat im Internet einen Spendenaufruf gestartet, der auf den ersten Blick skurril wirkt: Die Retter sind auf der Suche nach Tür-Schließzylindern – zu Übungszwecken. Was genau es damit auf sich hat, erklärt Feuerwehr-Sprecher Sebastian Draxl: „Für uns gehören Notfall-Türöffnungen inzwischen zum Arbeitsalltag. Es kommt oft vor, dass wir eine Haus- oder Wohnungstür öffnen müssen, hinter der beispielsweise ein medizinischer Notfall erwartet wird. Wenn es dabei nicht auf jede Sekunde ankommt, versuchen wir, die jeweilige Tür möglichst ohne großen Schaden zu öffnen.“ Das soll am passenden Objekt geübt werden – an Schließzylindern, die die Retter in eine Übungstür einbauen und „knacken“.