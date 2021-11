Elisabethkrankenhaus Grevenbroich : Daniela Becker ist die neue Klinikmanagerin

Grevenbroich Das Elisabethkrankenhaus Grevenbroich hat eine neue Klinikmanagerin: Daniela Becker hat am Mittwoch die Aufgaben von Claudia Benthake übernommen, die den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit wieder auf das Rheinland Klinikum Dormagen legt.

Daniela Becker wurde 1982 in Bad Neuenahr-Ahrweiler geboren. Im Anschluss an das Betriebswirtschaftsstudium qualifizierte sie sich berufsbegleitend als Master of Science in Social Management an der Donau-Universität Krems (Österreich). Auf ein Trainee bei der Helios-Gruppe folgten verschiedene Geschäftsführungs-Aufgaben, zuletzt in Opladen. Daniela Becker lebt mit ihrer Familie in Zülpich.