Corora-Schulfrei in Grevenbroich : „Meine Mutter gibt sich ja alle Mühe, aber...“

Grevenbroich Wie Viertklässler aus Frimmersdorf die Corona-Zeit erleben, haben sie ihrer Lehrerin geschrieben.

Max, dem Viertklässler aus Frimmersdorf, ist mächtig langweilig. Und er hat im Corona-Stubenarrest dieser Tage eines ganz klar für sich herausgefunden, wie er an seine Klassenlehrerin Monika Lange schreibt: „Meine Mutter gibt sich zwar alle Mühe, aber so gut wie von Dir ist kein Unterricht.“ Da musste die derart gelobte erst einmal vor Rührung schlucken – hat sich anschließend aber sehr über die handgeschriebenen Worte gefreut: „Wann bekommt man das schon mal gesagt – als Lehrerin.“

Seit 43 Jahren unterrichtet Monika Lange Grundschulkinder. Wenige Wochen vor ihrem Wechsel in den Ruhestand ist sie plötzlich Risikogruppe – altersbedingt – und darf die Viktoria Grundschule bis auf weiteres nicht betreten. „Es hat ein paar Tage gebraucht, bis ich das für mich angenommen hatte“, gesteht die Pädagogin und hält seither mit den 23 Mädchen und Jungen ihrer 4b so viel Kontakt wie möglich: per Mail, per Telefon und in handgeschriebenen Briefen.