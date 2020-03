Coronavirus in Grevenbroich : Routine adé – wie Großunternehmen die Krise bewältigen

Grevenbroich Bei RWE und Hydro Aluminium ist nichts mehr so wie es war. Die Gesundheitsvorsorge änderte zahlreiche Arbeitsabläufe.

Den Leitstand eines RWE-Kraftwerks im rheinischen Revier darf momentan nur betreten, wer dort arbeitet. „Absprachen mit der Instandhaltung über wichtige Reparaturen oder anderen Abteilungen über tagesaktuelle Ereignisse finden derzeit ausschließlich telefonisch oder per Mail statt“, sagt RWE-Pressesprecher Guido Steffen. Normalerweise kommen viele Kollegen vor allem während der Frühschicht persönlich dafür im Leitstand vorbei. Denn normalerweise lassen sich viele Probleme im persönlichen Gespräch viel schneller lösen als in einem mitunter nervigen Mail-Ping-Pong. Doch seit Corona ist nichts mehr normal.

An allen RWE-Standorten seien Krisenstäbe gebildet worden – bestehend aus der Standortleitung, werksärztlichem Personal und den Entscheidern aller Abteilungen. Diese Gremien tauschten sich in täglichen Telefonkonferenzen aus, bewerteten jeweils die aktuelle Lage und träfen danach ihre Entscheidungen. „Die Verwaltungsabteilungen sind gehalten, möglichst von zuhause aus zu arbeiten“, sagt Steffen. Anders als noch vor einigen Jahren sei mittlerweile die Mehrzahl der RWE-Arbeitsplätze mit Laptops ausgerüstet – die Voraussetzung für mobiles Arbeiten. Die Arbeitszeit sei zudem extrem flexibel. Präsenz-Meetings wurden durch Telefon- oder Videokonferenzen ersetzt. In Aushängen und auf allen Kanälen der internen Mitarbeiterkommunikation werden die Hygieneregeln erklärt: Händewaschen, Abstand halten, in die Armbeuge niesen.