Grevenbroicher muss Wucherpreise zahlen : Werkstatt-Chef sauer wegen ausverkaufter Atemmasken

Grevenbroich Firat Wollenhaupt beklagt sich über ausverkaufte Atemmasken – und Mondpreise für Einzelexemplare. In einem Video, das er auf Facebook gepostet hat, macht er seinem Ärger Luft und appelliert: „Reinigt eure Hände mit Desinfektionsmitteln, meidet den Kontakt zu anderen – und lasst mir ein paar Masken übrig, ich muss arbeiten.“

Atemmasken werden regelmäßig in der Autowerkstatt eingesetzt. „Vor allem dann, wenn Schleifarbeiten mit viel gesundheitsschädlichem Staub anstehen“, sagt Wollenhaupt. Schon seit Tagen versuche er, seinen zur Neige gehenden Vorrat aufzustocken – doch: „Unsere Lieferanten sind ausverkauft, selbst in Baumärkten werde ich nicht mehr fündig“, beklagt er. Weil ihn das frustriert, hat er seinen Ärger spontan per Videoclip ausgedrückt und in die Facebook-Gemeinde geschickt. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich damit so eine Welle schlagen würde“, gibt er zu. Am Freitag rückte ein TV-Sender zu ihm aus.