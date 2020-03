Kinderbetreuung in Grevenbroich wegen Coronavirus : Kita-Stress und das virtuelle Klassenzimmer

An der Erich-Kästner-Grundschule wurde am Montag gemulcht: Tag eins des Corona-Ausnahmezustands. Foto: Dirk Neubauer

Grevenbroich An den Grevenbroicher Schulen waren am Montag nur einige Kinder zu betreuen. Kitas kennen den Bedarf noch nicht.

Bei Nancy Gonzalez steht an diesem Montag das Telefon nicht still. Die Schulsekretärin der Erich-Kästner-Grundschule ist die Klammer in der Kommunikation zwischen besorgten Eltern mit vielen, vielen Fragen zur Betreuung ihrer Mädchen und Jungen, den 32 Lehrkräften und der kommissarischen Leiterin Britta Heyers. Auf dem Schulhof ist die Stimmung gut. An Tag eins des schulischen Coronovirus-Ausnahmezustands schaufelt die Grundschulbelegschaft in Elsen jede Menge weg. Rindenmulch, um genau zu sein. Von 360 Schülerinnen und Schülern sind am Morgen sechs Kinder zur Tagesbetreuung abgegeben worden. Ein ähnliches Bild gibt es in den weiterführenden Schulen der Stadt. Am Pascal-Gymnasium waren nach Angaben von Direktor Manfred Schauf zwei Sechst-Klässler zu betreuen – bei insgesamt 1100 Schülerinnen und Schülern. Stadtweit sind am Montag 86 Grundschüler und neun Kinder und Jugendliche in weiterführenden Schulen zu betreuen.

An die Erich-Kaestner-Grundschule tragen Pauker und Pennäler den Schnitzelberg mit Schaufeln und Spaten, Schubkarren und Eimern ab. Der Rindermulch wird zu Frühjahrsbeginn auf sämtliche Schulbeete verteilt. Einige Grundschüler haben sich lange Greifer geschnappt und ziehen Unrat aus den Sträuchern – Papierfetzen, halb verrottete Tüten und was sonst noch vom Winter übrigblieb.

„Eigentlich wollten wir das am Samstag bei unserem Familientag erledigen“, sagt Schulleiterin in Vertretung Britta Heyers. Doch der wurde aufgrund des Virus abgesagt. Daneben arbeiten die Lehrer an den Wochenplänen für die Grundschüler. Die werden ab sofort freitags über die Lernplattform der Grundschule verteilt. So gelingen 15 Schultage im virtuellen Klassenzimmer.

Am Pascal-Gymnasium absolviert Schuldirektor Werner Schauf am Montag einen Sitzungsmarathon, bis alle Details für die 134 Abiturienten geklärt sind. Hier verbindet die Lehrplattform iServe Lehrende und Lernende miteinander. Mit dem Lehrstoff war die Abiturientia ohnehin beinahe durch. „Wir haben bereits am Freitag mit den Vorbereitungen für diese außergewöhnliche Zeit begonnen – jetzt haben wir einigermaßen Klarheit, wie wir das alles managen werden“, sagt Schauf am Montagnachmittag.

Sowohl in der Grundschule als auch am Gymnasium ärgern sich die Pädagogen darüber, dass sie seit Freitag von Bekannten, Freunden und auch Verwandten immer nur das eine hören: „Na prima, dann habt ihr ja jetzt drei Wochen zusätzlich frei.“ Dem ist nicht so, heißt es an den Schulen. Es werden nun Konzepte geschrieben, die Wochenpläne erarbeitet und Schülerfragen per Mail beantwortet.