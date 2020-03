Coronavirus in Grevenbroich : Vonovia bietet mehr Schutz für Kunden und Mieter

Vonovia saniert derzeit 50 Wohnungen in der Südstadt. Insgesamt bietet das Unternehmen 675 Wohneinheiten in Grevenbroich an. Foto: Andreas Woitschützke

Grevenbroich Das Coronavirus bedeutet insbesondere für Mieter und Freiberufler mit Geschäftsräumen ein höhreres finanzielles Risiko. Das Wohungsunternehmen will unterstützen.

Das Wohnungsunternehmen Vonovia stellt während der Ausbreitung des Coronavirus Hilfen in Aussicht. Davon profitieren sollen vor allem die Mieter, die in Grevenbroich in insgesamt 765 Wohnungen des Unternehmens zuhause sind. Freiberufler, Beschäftigte und Unternemer, die auf Räumlichkeiten von Vonovia zurückgreifen und wegen der Corona-Krise noch ein höheres finanzielles Risiko zu tragen haben, sollen so ebenfalls unterstützt werden.

Vonovia verzichtet während der Corona-Krise auf Mieterhöhungen und hat alle Wohnungsräumungen abgesagt. Den Kunden bietet das Wohnungsunternehmen Hilfen an, wenn sie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. „In solchen Fällen sollen sich die Kunden in Grevenbroich möglichst frühzeitig an Vonovia wenden“, heißt es von dem Unternehmen. Möglich sei zum Beispiel, dass „pragmatische und schnelle Lösungen bei Mietausfall“ gefunden werden, „damit die Menschen zu Hause zur Ruhe kommen“. Von Räumungen sehe das Unternehmen ab. „Wenn unsere Mieterinnen und Mieter wegen des Coronavirus in finanzielle Schwierigkeiten geraten, wollen wir ihnen ihre Sorgen um die Bezahlbarkeit ihrer Wohnung nehmen“, sagt Vonovia-Vorstandsvorsitzender Rolf Buch. „Wir werden eine gemeinsame Lösung finden.“

Vonovia bekräftigt, dass die Infrastruktur aller Gebäude und Wohnungen gesichert bleibt sowie Notfälle bearbeitet werden. Der Kundenservice sei erreichbar. Zudem gebe es Ansprechpartner für Mieter, die wegen des Coronavirus in Schwierigkeiten sind. „Wir konzentrieren uns zurzeit auf das wichtigste“, sagt Mario Stamerra, Geschäftsführer von Vonovia. Wir unterstützen unsere Mieterinnen und Mieter, wenn sie Hilfe benötigen. Außerdem stellen wir mit den Kolleginnen und Kollegen in Grevenbroich sicher, dass alles in unseren Häusern funktioniert und sicher ist – und dass wir es schaffen, Notfallreparaturen umzusetzen.“

Ein weiteres Ziel: Das Wohnungsunternehmen will die zahlreichen Initiativen zur Nachbarschaftshilfe – etwa von Privatleuten, Vereinen oder Kirchengemeiden – stärken, mit denen vor allem ältere und kranke Menschen unterstützen werden. In Grevenbroich bieten viele Menschen ihre Hilfe an. Sie übernehmen unter anderem den Einkauf für ältere Menschen oder Personen in Quarantäne. „Wir sind beeindruckt von der wachsenden Zahl von Hilfsinitiativen und bemühen uns, diese im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen“, sagt Stamerra. Über die App „mein Vonovia“ wird aus diesem Grund seit kurzem eine Vernetzung der Nachbarschaft ermöglicht.

(jlu)