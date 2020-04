Coronavirus in Grevenbroich: Nun wackelt auch das hiesige Oktoberfest.

Coronavirus in Grevenbroich

Grevenbroich Die Münchner Wiesn (Beginn: 19. September) sind abgesagt, die Cannstatter Wasen in Stuttgart (25. September) noch nicht – und das Oktoberfest von Grevenbroich? Ist bislang einen glatten Monat später geplant: am 17. und 24. Oktober.

Nach Angaben von Veranstalter Marc Pesch ist der Kartenvorverkauf für die Sause im Erdinger-Festzelt auf dem Zuckerfabrik-Gelände durch Corona bereits vollständig zum Erliegen gekommen. Um die 5000 Menschen feierten dort zuletzt nach bajuwarischer Tradition – viele von ihnen in Tracht und Lederhosen. Und nun? „Momentan habe ich als Veranstalter weder eine Ahnung, noch eine Perspektive“, sagt Gaudi-Macher Marc Pesch. Er will sich an die Auflagen von Bund, Land und Stadt halten.