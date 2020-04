Grevenbroicher Foodtruck in der Corona-Krise : Hilfe für das „älteste Gewerbe der Welt“

Grevenbroicher Foodtruck in der Corona-Krise

Grevenbroich Die „Bordsteinschwalbe“, der Foodtruck des Münchrathers Sebastian Schmidt, erfährt große Solidarität. Ab der kommenden Woche werden sich die Klappen des Wagens – ein alter Westfalia-Kirmeshänger aus den 1960er Jahren – vor der Produktionsstätte in Glehn wieder öffnen.

So besinnt sich der 34-Jährige mit seinem Team nun zwangsweise wieder auf den Straßenverkauf, also darauf, womit alles begonnen hat. Vor der Produktionsküche, die in Korschenbroich-Glehn beheimatet ist, werden sich ab der kommenden Woche wieder die Klappen der „Bordsteinschwalbe“ öffnen. „Zunächst werden wir freitags und samstags unsere Produkte anbieten, vom späten Nachmittag bis zum Abend“, sagt Schmidt, der darüber nachdenkt, später vielleicht auch einen Lieferservice anzubieten.