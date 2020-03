Coronakrise in Grevenbroich: Anschwärzen zur Angstbewältigung.

Grevenbroich Der Ordnungs- und Sicherheitsdienst ist in dieser Woche rund 120 Hinweisen aus der Bevölkerung auf Verstöße gegen das Kontaktverbot nachgegangen. Jeder vierte Anruf von Bürgern fällt in die Kategorie „Denunziation“. Die psychologische Psychotherapeutin Nadine Robertz vermutet, „dass Tipp-Geber, die andere anschwärzen, damit ihre eigene Angst kompensieren wollen“.

Ausnahme-Tage für Grevenbroich und das Rathaus: Das Coronavirus erfordert alle Aufmerksamkeit, eine hohe Sorgfalt und obendrein Schnelligkeit zugleich. Nichts ist mehr, wie es vor zwei Wochen war. Rund 40 Mitarbeiter sind aus anderen Behördenbereichen dem Ordnungsamt zugeteilt worden – größtenteils für den Innendienst. Manche von Ihnen unterstützen aber auch die uniformierten OSDler bei ihren Streifen in den Straßen von Grevenbroich. Dabei gingen sie in der zurückliegenden Woche auch rund 120 Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Bürger meldeten Verstöße gegen das Kontaktverbot, hatten Menschenansammlungen oder Gruppen beobachtet und sorgten sich um die Gesundheit der anderen.

„Natürlich verfolgen wir jeden dieser Hinweise“, sagt Sozialdezernent Claus Ropertz, der aus dem Verwaltungsvorstand die Arbeitsgruppen zum Coronavirus koordiniert. In der Mehrzahl waren es tatsächlich wichtige, sachdienliche Hinweise. Etwa 30 Anrufe aber fielen aus Sicht der Stadt in die Kategorie „Da will jemand seinen Nachbarn anschwärzen“. Eigentlich ist Ropertz so lange im Geschäft, dass er so etwas mit einem Achselzucken quittiert. Wenn jedoch – wie aktuell – ohnehin zu wenige Leute zu viel zu tun haben, dann sind solche Zwischenmenschlichkeiten besonders ärgerlich.