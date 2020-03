Bürgermeister schreibt an NRW-Gesundheitsminister : Corona: Stadt bietet ihre Großzelte dem Land an

Grevenbroich Bürgermeister Klaus Krützen hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Donnerstag die Flüchtlingszelte an der Nordstraße angeboten. Sie könnten genutzt werden, falls zusätzliche Klinikbetten gebraucht werden.

Der Aufbau zusätzlicher Klinikbetten als Vorbereitung auf eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus ist derzeit für die zuständigen Stellen ein wichtiges Thema. „Ich habe mich mit einem Brief an Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann gewandt und ihm folgendes Angebot gemacht“, sagt Bürgermeister Klaus Krützen. „Sollten sie aus Sicht der zuständigen Behörden geeignet sein, zusätzliche Klinikbetten aufzunehmen, stellen wir die Leichtbauhallen an der Nordstraße unentgeltlich zur Verfügung.“ Alleine die Herrichtung zu diesem Zweck und die Unterhaltung müssten von den zuständigen Behörden organisiert und getragen werden, so Krützen.