Finanzlage der Stadt Grevenbroich : Corona reißt ein Millionen-Loch in städtischen Haushalt

Corona reißt ein Millionen-Loch in städtischen Haushalt

Grevenbroich Die Corona-Pandemie wird die Stadt Grevenbroich viele Millionen kosten. Für den am Donnerstag tagenden Haupt- und Finanzausschuss legte Bürgermeister Klaus Krützen eine erste Übersicht der Etatentwicklung 2020 „mit besonderer Betrachtung der Auswirkungen“ durch die Pandemie vor. Und die hat es in sich.

Von einer „Riesen-Herausforderung für alle Kommunen“ spricht Kämmerin Monika Stirken-Hohmann. Hauptsächlicher Grund für die Etatverschlechterung in Grevenbroich sind gewaltige Einbrüche bei der Gewerbesteuer. Mit 35,5 Millionen hatte die Stadt für 2020 kalkuliert, nun rechnet sie mit circa 11,5 Millionen – rund ein Drittel – weniger. Circa fünf Millionen davon sind laut Stadt „rein Corona-bedingt“. „Wegen der derzeitigen Umsatzeinbrüche stellen viele Unternehmen Anträge auf Reduzierung der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen“, erläutert Stirken-Hohmann. Zudem würden die Einnahmen aus den Steuer-Veranlagungen für vergangene Jahren nicht so fließen, „wie wir es erwartet haben“.

Ein weiteres Loch in die Kasse reißen die Einnahmeausfälle bei den Elternbeiträgen für Kita, Tagespflege und Offenen Ganztag. Im April und Mai brauchten Eltern, deren Kinder nicht betreut werden, keine Gebühren zu zahlen. Das Land übernimmt immerhin die Hälfte der 669.000 Euro Ausfälle. Mit rund 4500 Euro werden die Mindereinnahmen bei Volkshochschulgebühren und für Eintrittsgeldern im Museum beziffert. Auch Mehrausgaben hat die Stadt wegen des Virus. Die Anschaffung von 15.000 Masken, von Einweg-Handschutz, Spuckschutz und Desinfektionsmitteln schlug bislang mit 45.000 Euro zu Buche.

Die Stadt hofft auf angekündigte Unterstützung. „Wir freuen uns über jede Hilfe, die wir bekommen können“, betont Monika-Stirken-Hohmann. So sollen laut Land alle Corona-bedingten Einnahmeausfälle und Mehrausgaben am Jahresende separat in der Bilanz ausgewiesen werden. Die Kommunen sollen Liquiditätskredite erhalten, die ab 2025 über 50 Jahre getilgt werden können. Zudem sollen durch die Pandemie bedingte Verschlechterungen ab 2025 über ebenfalls 50 Jahren abgeschrieben werden. „Wir warten noch auf die Handlungserfordernisse vom Land, um zu sehen, wie die Regelungen genau aussehen“, erklärt die Kämmerin.