Bilanz der Corona-Kontaktsperre : So meisterten wir diese sieben Wochen

Carolin Zumbrink: Thailand-Urlaub abgebrochen – im Homeoffice gelandet. Foto: Privat

Grevenbroich Ein abgebrochener Thailand-Urlaub, ein Schwimmbad ohne Kunden, der Zusammenbruch des Currywurst-Marktes und das Controlling aus dem Homeoffice – Corona veränderte alles. Vier Grevenbroicher erzählen ihre Geschichte.

Von Dirk Neubauer, Carsten Sommerfeld und Wiljo Piel

Von diesen sieben Wochen werden wir noch lange erzählen. Wir Heimarbeiter, Bad-Aufpasser, Curry-Wurst-Spezialisten. Sieben Wochen lang war alles anders. Jetzt machen wir uns wieder locker – und versuchen eine erste Bilanz.

Carolin Zumbrink, Controllerin Den Thailandurlaub musste sie wegen Corona abbrechen. In Abu Dhabi erwischte sie die letzte Maschine nach Düsseldorf. Nun sitzt sie vor zwei Bildschirmen und einer Tastatur und begleitet beim Caritasverband Rhein-Kreis Neuss den Bereich Seniorendienste. Anstatt im Büro an der Montanusstraße ist Carolin Zumbrink zu Hause in Neuss. Zwei Schreibtische – auch ihr Mann arbeitet jetzt dort – gab es im Internet, ein Kollege brachte einen Bildschirm. Zunächst war die 31-Jährige skeptisch. „Ich dachte, auf Dauer könnte ich nicht zu Hause arbeiten, weil ich nicht rauskomme.“ Doch sie freundete sich mit Homeoffice an: „Es ist ein entspanntes Arbeiten, man wird weniger unterbrochen. Man hat mehr Selbstbestimmung. Die Fahrerei entfällt, und man muss nicht frühmorgens das Essen zum Mitnehmen fertig haben. Ich denke, Homeoffice wird auch nach Corona ein bedeutenderer Teil der Arbeitswelt sein.“ Allerdings solle man sich feste Arbeitszeiten setzen – und das Feierabend machen nicht vergessen, rät sie.

Danny Schulz, Meister für Bäderbetriebe Die Mehrzahl der 15 Kollegen aus dem Schlossbad sind seit Mitte März in Kurzarbeit. Badleiter Schulz (32) und sein Stellvertreter passen auf die Anlage auf. Regelmäßig spülen sie die Leitungen, damit keine Legionellen entstehen, prüfen die Wasserqualität, um festzustellen, ob noch alles funktioniert. Checken die Maschinen, Kessel und Pumpen und beaufsichtigen vorgezogene Wartungs- und Reparaturarbeiten: „Im Moment bereiten wir die Terrasse und die Liegewiese für die Besucher vor. Bis zum 31. Mai ist das Schlossbad auf jeden Fall noch geschlossen. Ob und unter welchen Auflagen es danach weitergeht – wird vermutlich in der kommenden Woche entschieden. Langweilig sei es in all der Zeit nicht geworden, so allein im Schwimmbad: „Doch es ist schon schöner, wenn sich hier Kinder und Erwachsene tummeln,“ sagt Danny Schulz.

Danny Schulz, Leiter im Schlossbad: Langweilig wurde es nicht, aber die Kunden fehlten. Foto: Wiljo Piel

Markus Moll, Curry Ink März und April hatten Potential – volle Auftragsbücher, weitere Anfragen. „Es hätten Rekordmonate für uns werden können“, sagt Markus Moll, der neben seinem Firmenlogo Neusser Wahrzeichen auf die Arme tätowiert hat. Seit 2014 ist der 39-Jährige mit seinen Foodtrucks im Rhein-Kreis unterwegs. Dann kam Corona.

Ein Auftraggeber nach dem anderen sagte ab. Schützenfeste wurden gestrichen. Die Fußballeuropameisterschaft verschoben, während der es bei Moll und Kollegen im Auftrag des WDR um die Wurst gegangen wäre. Die staatliche Hilfe kam innerhalb einer halben Woche – da gibt es nichts zu meckern. Doch da niemand sagen konnte, wie es weitergeht, fing Moll an zu rechnen. Das Ergebnis: Von fünf Imbisswagen ist einer bereits verkauft, zwei weitere stehen zur Disposition.

Markus Moll, Curry Ink: „Die Partnerschaft mit der Trafostation hilft uns!“ Foto: Dirk Neubauer

„Mit den verbleibenden Fahrzeugen starten wir jetzt durch.“ Da alle Großveranstaltungen abgesagt wurden, hofft Moll auf Firmenevents und private Feiern. Mit dem Betreiber der Trafostation in Neuss hat sich Moll zusammengetan. Dort gibt es Getränke, bei Curry Ink etwas zu essen – zum Verzehr mindestens 50 Meter weiter im Stadtpark. Was von der Corona-Zeit bleibt? Das ist zum Beispiel diese Erkenntnis: „Unter einer Maske im Imbisswagen zu arbeiten, in den Dämpfen und der Hitze, das ist hart.“

Rebekka Kottek, Controllerin Aus dem Büro des Bürgermeisters der Stadt Grevenbroich versetzte sie die Pandemie in die heimische Wohnung. „Dieser Bereich bietet sich dafür an“, sagt Stadtsprecher Stephan Renner. Alle Daten sind digital vorhanden. Für die Arbeit mit dem städtischen PC zu Hause „haben wir etwas technisch nachgerüstet“, berichtet die Kapellenerin. Und sie hat ihren Alltag im Vorfeld fest strukturiert.

Rebekka Kottek arbeitet sonst im Bürgermeisterbüro der Stadt. Foto: privat