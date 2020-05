Karneval in Grevenbroich : Narren wegen Corona in der Warteschleife

Grevenbroich Die Karnevalisten in Grevenbroich möchten Klarheit, ob und wie sie ihre Session feiern können. Sie stehen in den Startlöchern und haben bereits für den Fastelovend geplant. Der Gustorfer „Sprötz-Trupp“ hat für seinen Auftakt schon Stars des Kölner Karnevals verpflichtet.

Wegen Corona hat die Stadt alle Groß-Events bis Mitte Oktober abgesagt – und ob die Freunde des Winterbrauchtums im November in ihre Session starten können, steht noch in den Sternen. Dabei steht beim Närrischen Sprötz-Trupp in Gustorf das Programm für die Prunksitzung am 21. November schon – mit den Rabaue, Bernd Stelter und Kuhl un de Gäng. Der Kartenverkauf ist aber noch nicht angelaufen.