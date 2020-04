Online-Angebot in Grevenbroich erweitert : Die Volkshochschule kommt ins Wohnzimmer

Grevenbroich Die VHS hat ihr Online-Angebot in der Corona-Krise deutlich erweitert. Weil die Präsenzveranstaltungen ausfallen, kommen Sprach-, Kreativ- und Sportkurse jetzt ins Wohnzimmer – und zwar vorerst völlig kostenlos.

Eine unverbindliche Anmeldung in der VHS-Cloud vorausgesetzt (siehe Info), haben Interessierte schon aktuell eine bunte Auswahl. Unter der Leitung von Cornelia Krüger startet etwa am 27. April, 18.30 Uhr, ein Spanisch-Kursus, der sich über insgesamt drei Abende erstreckt und live aus der Villa Erckens übertragen wird. In der Sparte „Gesundheit und Sport“ wird Katja Klaus darüber hinaus in die Geheimnisse des Iyengar Yoga einführen; Andreas Krämer hingegen zeigt, wie Qi Gong funktioniert. Für beide Kurse gibt es schon jetzt Tutorial-Videos – um mal reinzuschnuppern.

Weitere Vorträge sind in Vorbereitung. So wird Thomas Wolf etwa am 6. und 8. Mai über das Kriegsende 1945 in Grevenbroich berichten, mit alten Fotos und bewegten Bildern vom Einmarsch der Amerikaner. Auch die Natur kommt nicht zu kurz: Martina Meyer wird reich illustriert darüber berichten, was in der Erftaue so alles kreucht und fleucht. Das dazu gehörende Wissens-Quiz über Vögel kann schon jetzt aus der Cloud heruntergeladen werden. Und wer in Zeiten von „Wir bleiben zu Hause“ kreativ werden möchte: Sabine Servos gibt schon jetzt in ihrem Video einen Vorgeschmack auf den bald beginnenden Töpfer-Kursus.