Corona in Grevenbroich : Wie Tagesmütter in der Pandemie arbeiten

Wie Tagesmütter in der Pandemie arbeiten

Corona in Grevenbroich

Tagesmutter Sandra Müller verbringt die Zeit in Quarantäne mit ihrer Tochter. Foto: Sandra Müller

Grevenbroich Die Kinder, die Tagesmütter betreuen, sind normalerweise ungeimpft und haben die Welt nie ohne Corona erlebt. Zwei Grevenbroicher Tagesmütter erzählen von ihrer Arbeit mit diesen Kindern.

Während viele Erwachsene und Schulkinder inzwischen gegen das Corona-Virus geimpft sind, sieht das bei Vorschulkindern anders aus. Nadine Haupt und Sandra Müller sind Tagesmütter aus Grevenbroich und betreuen Kinder im Vorschulalter. Für Nadine Haupt, die „Dines Tagespflege für Kid‘s“ betreibt, hat sich, wie sie erklärt, durch die Corona-Pandemie nicht viel an ihrer Arbeit geändert. Nur dass die Eltern ihr Kind schon an der Tür abgeben müssen und nicht mehr mit hereinkommen, sei der Pandemie geschuldet, sagt sie.

Sandra Müller, Betreiberin von „Die Spielkiste Kinderbetreuung“, bemerkt mehr Auswirkungen. „Vor Corona sind die Kinder und ich einmal pro Woche in den Turnraum einer Kita gegangen. Das geht nun nicht mehr“, sagt Müller. Weil sie nur einmal geimpft war, habe sie seit vergangenem Herbst bei der Arbeit außerdem eine Maske getragen.

Auch Ausflüge, zum Beispiel in den Tierpark , seien schwieriger geworden, weil immer eines der Kinder eine „Laufnase“ habe und dann beim Eingang schief angeschaut werde. Überhaupt hat Sandra Müller den Eindruck, dass die Kinder häufiger krank seien. Sie vermutet, dass das daran liegt, das die Kinder durch die Isolation bisher weniger mit Viren in Berührung gekommen seien.

Was ein Säugling wirklich braucht

Beratungsstelle aus Langenfeld gibt Tipps zur Erstausstattung für den Nachwuchs : Was ein Säugling wirklich braucht

Müller selbst hat nun das Corona-Virus erwischt. Sie ist deshalb in Quarantäne. Die fünf Kinder, die sie normalerweise betreut, sind jetzt über Opas, Omas und andere Familienmitglieder verteilt. Angesteckt hat sich Müller aber vermutlich bei einem ihrer eigenen Kinder. Die Eltern ihrer Tageskinder würden ihre Kinder regelmäßig auf das Corona-Virus testen. „Die Stadt stellt die Tests dafür“, sagt die Tagesmutter.

Nadine Haupt musste noch nie in Quarantäne, obwohl sie während der gesamten Pandemie Kinder betreut hat. Auch Sandra Müller hat vor ihrer Ansteckung durchgängig gearbeitet. „Ganz am Anfang musste ich zwei meiner Kinder in die Notbetreuung der Schule schicken, damit ich ein Tagespflegekind betreuen konnte. Das war schon absurd“, sagt Müller. Die beiden Tagesmütter sind selbstständig. Da die Stadt aber die Plätze für die Kinder bezuschusst, haben Müller und Haupt einen Vertrag mit der Stadt. Müller hat dadurch während der Quarantäne keinen Verdienstausfall.