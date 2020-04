Urlaub in Corona-Zeiten : Reisebüros in Grevenbroich verzeichnen erste Reisestornierungen

Reisebüros in Grevenbroich verzeichnen erste Reisestornierungen

Urlaub in Corona-Zeiten

Grevenbroich Die ersten Urlauber sehen von einer Reise ab. Die Reisebüros hoffen derweil, dass sie bald wieder Kunden in fremde Länder schicken dürfen.

Die Ausbreitung des Coronavirus sorgt bei vielen Urlaubern für Sorgenfalten auf der Stirn. Stand jetzt ist noch nicht klar, ob und wann ein Urlaub in diesem Jahr überhaupt möglich ist. Derzeit gilt eine weltweite Reisewarnung. Dass sie verlängert wird, gilt als wahrscheinlich. Auch für die Reisebüros in Grevenbroich hat die Krise der Reisebranche schwere Folgen. Die Geschäfte aller drei Anbieter – DER, TUI und Galeria Reisen – sind seit Wochen und noch bis auf Weiteres auf behördliche Anweisung geschlossen.

Bei Fragen zu bereits gebuchten oder geplanten Reisen können sich Kunden aus Grevenbroich aber dennoch an die Reisebüros wenden. Kunden könnten sich auch während der Schließung zu ihren künftigen Reisen an die DER-Experten wenden, teilt DER-Sprecherin Angela de Sando mit: „Alle Filialen bleiben unter ihrer jeweiligen Rufnummer, Mailadresse, über ihre Reisebüro-Website und über die Social-Media-Kanäle erreichbar.“ Auch im Reisebüro von TUI sind die Mitarbeiter weiterhin telefonisch und per Mail erreichbar.