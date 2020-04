Corona in Grevenbroich : Die „Nachtschattengewächse“ rocken vor dem Altenheim

Die „Nachtschattengewächse“ spielten vor dem St. Martinus-Haus. Foto: Nachtschattengewächse

Wevelinghoven Das Trio setzt Akkorde gegen die Kontaktsperre. Die Bewohner des Haus St. Martinus waren vom Überraschungskonzert begeistert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Begeistertes Klatschen, Pfiffe, Jubelrufe – nein, leise war es nicht am Altenheim Haus St. Martinus. Denn die Bewohnerinnen und Bewohner waren völlig aus dem Häuschen – und standen auf den Balkonen und an den Fenstern. Die „Nachtschattengewächse“ spielten spontan für die Senioren, die in Corona-Zeiten zu den Risiko-Gruppen gehören – und deshalb noch strenger als andere einer Kontaktsperre unterliegen.

Die „Nachtschattengewächse“ – das sind Wilfried Schmitz, singend an der Gitarre, Margot Schmitz am Akkordeon und Birgit Feuster am Saxophon. Natürlich waren die beiden Überraschungskonzerte mit dem Pflegepersonal des Martinus-Hauses abgestimmt, sagt Wilfried Schmitz: „Erst haben wir vor dem Haus gespielt – im Eingangsbereich. Danach sind wir hinter das Haus umgezogen.“

Gespielt wurden von den drei Hobby-Musikern bewährte Evergreens – wie „Marina“, „Für mich soll‘s rote Rosen regnen“ oder „In unserem Veedel“. Die Bandbreite im Repertoire ist bei den Nachtschattengewächse Programm: „Wir spielen alles – von Schlagern über Rock’n Roll bis hin zu Reggae – wenn es von den Zuhörern gewünscht ist“, sagt Schmitz. Seit drei Jahren ist das Trio in der Region unterwegs. Nachdem ihre Geburtstags- und Feten-Ständchen gut ankamen, haben die drei ihr Angebot Schritt für Schritt erweitert.