Kampf gegen Corona im Rhein-Kreis Neuss : Die Köpfe des Krisenstabs

Rhein-Kreis Zwölf ständige Mitglieder zählt das Gremium, in dem seit Ausbruch der Pandemie alle wichtigen Entscheidungen für den Rhein-Kreis getroffen werden. Wir stellen sie vor.

Mit den Meldungen über die ersten Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen hat der Krisenstab des Rhein-Kreises Neuss seinen Betrieb aufgenommen. Das war fast auf den Tag genau vor einem Jahr, an Aschermittwoch 2020. Bis heute kommen die zwölf ständigen Mitarbeiter des Stabs regelmäßig zusammen, um für den Rhein-Kreis Neuss alle wichtigen Entscheidungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu treffen. „Der Krisenstab kommt je nach Lage zusammen. Momentan zweimal wöchentlich“, sagt Benjamin Josephs. Als Sprecher des Rhein-Kreises ist auch er Mitglied des Krisenstabs und dort unter anderem zuständig für die Kommunikation und die Corona-Hotline. Inzwischen haben sich viele Abläufe eingespielt. Von „Routine“ aber konnte gerade in der Anfangszeit keine Rede sein. „Anfangs kam der Krisenstab ein- bis zweimal täglich zusammen, und das an sieben Tagen in der Woche“, sagt Josephs.