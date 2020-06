Kostenpflichtiger Inhalt: Zahlen schwanken stark : Grevenbroich hat die meisten Corona-Infizierten im Kreis

Dirk Brügge ist Leiter des Corona-Krisenstabes. Foto: Tinter, Anja/Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich Die Infektionszahlen liegen in Grevenbroich derzeit bei 17 – wenige Tage zuvor waren es nur halb so viele. Unter den neu Infizierten ist eine sechsköpfige Familie. Sie und die anderen Betroffenen befinden sich in Quarantäne.

Von Carsten Sommerfeld

Die Zahl der mit Corona Infizierten hat sich in den vergangenen Tagen in Grevenbroich verdoppelt. Hatte der Rhein-Kreis am Donnerstag acht bekannte Erkrankte gemeldet, waren es am Montag 17. Damit liegt die Stadt an der Spitze der acht Kommunen. Kreisweit ist die Zahl der Erkrankten von 31 auf 47 gestiegen.

„Eine Familie in Grevenbroich mit sechs Menschen, darunter mehreren Kindern, hat sich infiziert“, erläutert Dirk Brügge, Leiter des Corona-Krisenstabes. Der Vater sei mit dem Bus aus dem Ausland zurückgekommen. „Er muss sich im Bus infiziert haben“, danach hätten sich die anderen angesteckt. Die Betroffenen befinden sich in Quarantäne. Bei den übrigen Erkankten in Grevenbroich handele es sich um einzelne Personen.

Einen Trend sieht Kreisdirektor Brügge in den gestiegenen Zahlen nicht. „Die Zahlen schwanken stark. An einem Tag hatten wir kreisweit drei, an einem anderen zwölf neue Infizierte.“ Aber: „Wir müssen achtsam sein.“ Die Zahl der Neuinfektionen im Kreis sei von zwei je 100.000 Einwohner am 22. Juni auf 9,1 am Montag, 29. Juni gestiegen. Sollte dieser Wert 50 erreichen, müssten verschärfte Maßnahmen zur Eindämmung des Virus getroffen werden. Brügge bittet, weiter vorsichtig zu sein, etwa in Geschäften und im Bus Mund-Nase-Schutz zu tragen und die Hygieneregeln zu beachten.