Auf dem Sprung in die dritte Dimension: Pascal-Gymnasiasten bauen sich eigene Jedi-Ritter

Auf dem Sprung in die dritte Dimension

Grevenbroich Fünf 3D-Drucker hat das „Pascal“. Daran werden Modelle für MINT-Fächer gebaut und vor allem eigene Kreationen entwickelt.

Kaffeetasse, Telefonhülle oder der Prototyp einer großartigen Idee: 3D-Drucker ermöglichen theoretisch die häusliche Kleinfabrikation. Auf dem Sprung in die dritte Dimension sind nun die Schüler des Pascal-Gymnasiums.

„Für die Projektarbeit stehen jetzt fünf 3D-Drucker bereit“, erklärt Schulleiter Manfred Schauf. Damit kann nicht allein ein „Produktionsverfahren der Zukunft von der Pike auf erlernt werden“, wie Schauf weiß. „Solche Werkräume entstehen zurzeit vor allem an Unis“, führt Christian Ratzer aus. Er unterrichtet seit diesem Schuljahr Chemie, Mathe und Informatik am „Pascal“ und ahnt: „Einen ganzen Fachraum mit 3D-Druckern, 3D-Scanner, Lasercuttern, CNC-Fräse, Lötstation und Feinmechanikwerkzeug wie hier gibt es nicht an vielen Schulen.“